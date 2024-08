POL-DN: Brand in Arbeitshalle

Düren (ots) - Am Montagmorgen stellte ein Mitarbeiter fest, dass zwischen Samstagmittag (17.08.2024) und Montagmorgen (19.08.2024) in die Räumlichkeiten eines Autohauses in der Monschauer Straße eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 14:00 Uhr am Samstag und 07:20 Uhr am Montag gewaltsam Zugang zum Autohaus und durchwühlten dort Schränke und Schubladen. Der oder die Diebe entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die ...

