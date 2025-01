POL-UN: Unna - Schwerpunktkontrolle Fahrräder und E-Scooter Unnaer Innenstadt

Werne (ots) - Am Mittwoch (22.01.2025) ist in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 20.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter über den Balkon in eine Wohnung "Am Freien Stuhl" in Werne eingedrungen. Nachdem er über den Balkon gelangte, hebelte er ein Fenster auf und konnte so in die Hochparterrewohnung gelangen und dort Schmuck entwenden. Mögliche Zeugen werden gebeten, ...

mehr