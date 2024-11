POL-EL: Neuenhaus - Diebstahl eines KKR - Hinweise gesucht

Papenburg (ots) - Am Mittwoch, den 20. November 2024, kam es gegen 16.45 Uhr in Papenburg, im Kreisverkehr der Straße "Am Stadtpark", zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer 15-jährigen Fahrradfahrerin auf einem Pedelec. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin aus Richtung Karl-Hiller-Straße kommend in den ...

mehr