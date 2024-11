Lathen (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag kam es in Lathen auf der K164 zu einem Verkehrsunfall. Der 34-jährige Fahrer eines Skoda sowie seine 40- und 22-jährigen Mitfahrerinnen waren gegen 1.30 Uhr in Richtung Lathen unterwegs. In einer dortigen Kurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend in einem Graben zum Stehen. Alle Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe ...

