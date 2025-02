Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Flucht vor Polizeistreife und Unfall mit 60.000 Euro Schaden: Betrunkener Fahrer in der Drusel festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Offenbar weil er erheblich alkoholisiert war und keinen Führerschein hat, hat ein 32 Jahre alter Mann in der vergangenen Nacht in Kassel eine ungewöhnliche Flucht mit hohem Schaden hingelegt. Zunächst flüchtete er am Steuer eines BMW vor einer Polizeistreife, die ihn anhalten und kontrollieren wollte. Nachdem er in der Gräfestraße in fünf geparkte Autos gekracht war, setzte er seine Flucht zu Fuß quer durch Gärten und die Drusel fort, wo er schließlich stürzte und festgenommen werden konnte. Ein Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen aus Bad Arolsen ergab 2,2 Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Da der aggressive Festgenommene die Polizisten beleidigten, muss er sich nun neben verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort auch wegen Beleidigung verantworten.

Aufgefallen war der Autofahrer einer Streife des Polizeireviers Mitte gegen 3 Uhr an der Trompete wegen seiner äußerst rasanten Fahrweise. Der in Richtung Südstadt fahrenden BMW blieb im weiteren Verlauf an der Kreuzung unterhalb des Weinbergs trotz grüner Ampel stehen, bevor er mit hoher Geschwindigkeit nach rechts in die Tischbeinstraße abbog. Als die Streife die Anhaltesignale und das Blaulicht einschaltete, um den Wagen zu kontrollieren, gab der Fahrer zusätzlich Gas. Bei der waghalsigen Flucht lenkte der Mann den BMW schließlich in die Gräfestraße, wo er aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit großer Wucht in die geparkten Autos krachte. Doch die gefährliche Flucht hatte trotz eines Achsbruchs am eigenen Pkw noch kein Ende, denn der unverletzt gebliebene Fahrer stieg unmittelbar nach der Kollision aus und gab Fersengeld. Nach kurzer Verfolgung durch das Bachbett klickten schließlich die Handschellen, nachdem der 32-Jährige aufgrund der Witterung im Wasser gestürzt war. Während es für die völlig durchnässten Beamten und den Festgenommenen auf die Dienststelle ging, nahm eine weitere Streife den Unfall auf. Der Gesamtsachschaden an allen sechs Fahrzeugen beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Neben dem BMW waren drei weiteren Autos so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Wegen ausgelaufenem Öl wurde auch die Feuerwehr hinzugerufen, die die Straße abstreute. Die Ermittlungen gegen den 32-Jährigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell