POL-KS: Brand in Bad Karlshafen-Helmarshausen: Kripo ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht Zeugen

Bad Karlshafen:

Am gestrigen Donnerstagmorgen wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 8:40 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Fahlenberg" in Bad Karlshafen-Helmarshausen gerufen. Den Brand, der in Abwesenheit der Bewohner ausgebrochen war, hatte eine Nachbarin gemeldet. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem Haus, das insbesondere durch Verrußung nicht mehr bewohnbar ist, beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 30.000 Euro. Die mit den weiteren Ermittlungen zur Brandursache betrauten Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Brandstelle am gestrigen Morgen aufgesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen schweren Brandstiftung ausgegangen. Das Feuer war vermutlich im Laufe der Nacht gelegt worden. Konkrete Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Motiv liegen bislang nicht vor.

Zur Aufklärung des Falls suchen die Ermittler des K 11 nun auch nach Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Helmarshausen gesehen haben. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

