POL-ME: Mehr als 100 Fässer Bier entwendet: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2502114

Hilden (ots)

In Hilden haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag (27. Februar 2025) mehr als 100 Fässer Bier entwendet. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten die Täter in der Nacht auf den Altweiberdonnerstag zwei Kühlwagen aufgebrochen, die an der Lieferanteneinfahrt der Hildener Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz geparkt waren. In den beiden Kühlwagen waren jeweils mehrere Hundert Liter Bier (Kölsch und Alt) in Fässern verschiedener Größen (10 bis 50 Liter) für eine Karnevalsveranstaltung gelagert. Insgesamt wurden 104 Fässer Kölsch und neun Fässer Altbier entwendet - die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf eine Summe von mehr als 20.000 Euro.

Wie die Diebe das Bier vom Tatort abtransportiert haben, ist derzeit noch unklar. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass hierzu mindestens ein oder zwei Transporter nötig waren, oder gar ein Lkw genutzt wurde.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht auf den Altweiberdonnerstag im Bereich der Hildener Stadthalle verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder weiß unter Umständen sogar, wer für den Diebstahl verantwortlich ist?

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

