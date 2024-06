Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Autofahrer musste wegen Motorrad ausweichen und verunfallte

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 02.30 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Seat durch Hochdorf. Seinen Angaben nach kam ihm in der Ortsmitte ein Motorrad auf seiner Seite entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich er nach links aus und kollidierte mit einer Hecke, einem Zaun und einem Verkehrszeichen. Das Auto drehte sich dabei um 180 Grad. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Das Motorrad soll ein Ravensburger Kennzeichen gehabt haben. Der Motorradfahrer ging flüchtig. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.500 EUR. Der restliche Schaden kann noch nicht beziffert werden.

