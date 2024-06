Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Fahranfängerin kam auf die Gegenspur

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 18.30 Uhr, fuhr die 19-Jährige auf der L 1121 von Steinenkirch in Richtung Eybach. Auf der Gefällstrecke kam sie mit ihrem Suzuki in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dadurch stieß sie gegen die hintere linke Seite eines entgegenkommenden Audi. Unfallursache dürfte in einer nicht angepassten Geschwindigkeit durch die Fahranfängerin zu finden sein. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin, ihre 21-jährige Beifahrerin und ein 29-Jähriger auf der Rückbank des Audi leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Die beiden Männer im Fond des Suzuki im Alter von 26 und 35 Jahren und der 32-jährige Audi-Fahrer, seine 29-jährige Beifahrerin und ein weiterer 29-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Am Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR, am Audi in Höhe von 12.000 EUR. Die Strecke war bis ca. 20 Uhr gesperrt.

