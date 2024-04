Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand von mehreren, derzeit nicht genutzten, Verkaufsständen

Ludwigslust (ots)

Am 27.04.2024 kam es in den Nachtstunden zu einer starken Rauchentwicklung mit offenen Flammen in Techentin. Die Freiwillige Feuerwehr Ludwigslust rückte an, um mehrere brennende Holzhütten, welche als Verkaufsstände auf Stadtfesten eingesetzt werden, zu löschen. Insgesamt wurden acht stark beschädigt und sind nicht mehr verwendbar. Der Schaden wird auf ca. 16.500 Euro geschätzt. Es wird in Richtung Brandstiftung durch unbekannt ermittelt. Wer Hinweise geben kann oder Beaobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigslust unter 03874 4110 zu melden. Hinweise werden auch über die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

