Polizei Münster

POL-MS: Wohnmobil in Hiltrup gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (02.02., 20:00-05.45 Uhr) ein verschlossenes Wohnmobil an der Rubensstraße, nahe der Emil-Nolde-Straße gestohlen. Auch in der Fuggerstraße wurde versucht ein Wohnmobil zu entwenden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Fahrzeughalter bemerkte am frühen Montagmorgen, dass sein olivgrün-foliertes Wohnmobil der Marke "Peugeot" gestohlen wurde. An der rechten Fahrzeugseite ist eine festverbaute Markise angebracht und das Dach ist mit Solarpaneelen ausgestattet. Das Fabrikatszeichen ist orangefarben.

Auch in Fuggerstraße Ecke Hansestraße versuchten Unbekannte ein Wohnmobil der Marke "Poessl" zu stehlen. Nach ersten Erkenntnissen wurden das Tür- und Zündschloss beschädigt. Das Fahrzeug war auf einem freizugänglichen Parkplatz eines Autohauses geparkt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 2750 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell