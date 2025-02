Polizei Münster

POL-MS: Zwei schwere Verkehrsunfälle im Berufsverkehr - Warendorfer Straße zeitweise gesperrt

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (04.02., 05:48 Uhr bis 06:08 Uhr) ist es auf der Warendorfer Straße im Bereich der Kanalbrücke in kurzer Zeit zu zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Die Warendorfer Straße war für die Unfallaufnahme bis in die Mittagsstunden gesperrt.

Gegen 05:48 Uhr kam es im Baustellenbereich auf der Kanalbrücke zu einem Fron-talzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Bei dem Unfall verletzten sich ein 60-Jähriger und eine 57-Jährige schwer und ein 71-Jähriger leicht. Die Verletzten wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.

Kurz darauf kam ein Lkw auf dem Bahnübergang hinter der Kreuzung Admiral-Spee-Straße zum Stehen. Ein herannahender Personenzug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich 27 Personen im Zug auf. Fünf Personen - darunter auch der Zugführer - wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Lkw sowie der Zug waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit.

Bei dem ersten Unfall wurde ein Fahrzeug zur Beweissicherung sichergestellt. Bei dem zweiten Unfall wurde der beschädigte Lkw von einem Abschlepper zur Spedition verbracht. Ein Bergungszug schleppte den beschädigten Zug zurück zum Hauptbahnhof Münster.

Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen, wurden die Straßen rund um die Unfallstellen gesperrt. Aufgrund der Unfälle kam es im Berufsverkehr zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Umleitungsstraßen.

