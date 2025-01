BPOLI LUD: Polnische Männer begleichen Altschulden

Görlitz (ots) - In der Deckung der Nacht liefen am Sonntag vier Personen über den Eisenbahnviadukt von Polen nach Deutschland. Womit das Quartett bei der Grenzüberquerung gewiss nicht gerechnet hat, war die Bundespolizei. Diese war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Nachdem die kleine Gruppe in den Fokus der Uniformierten geraten war, liefen zwei der bis dahin Unbekannten der Streife direkt in die Arme. Die ...

mehr