POL-MS: Autodiebstahl in Ahlen mündet in Unfall auf A2 - Polizei sucht Zeugen

Ahlen, Gladbeck, Münster (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Münster und der Polizei Warendorf

Am frühen Freitagabend (31.01., 18:15 Uhr) ist ein Audi auf der Autobahn 2 bei Gladbeck verunfallt, nachdem er kurz zuvor (gegen 17:15 Uhr) vor einem Ahlener Schwimmbad gestohlen worden war.

Zeugen alarmierten die Polizei, weil ein Unbekannter mit einem Auto in der Anschlussstelle Essen/ Gladbeck verunglückt war. Ihren Aussagen zufolge war der Wagen zuvor auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen gefahren. In der Anschlussstelle brach das Fahrzeug aus der Rechtskurve der Abfahrt aus. Dabei überschlug sich der Wagen und kam in einem Grünstück auf dem Dach zum Stillstand. Die Zeugen beschrieben, dass ein circa 1,90 Meter großer, dunkel gekleideter Mann aus dem Fahrzeug stieg und zu Fuß flüchtete.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der berechtigte Fahrzeugnutzer den Unfallwagen kurz zuvor gestohlen gemeldet hatte. Aus dem Spind eines Ahlener Schwimmbades entwendeten ersten Ermittlungen zufolge zwei Männer unter anderem die Geldbörse des 54-Jährigen sowie seine Fahrzeugschlüssel. Mit diesem öffneten sie den Audi und flüchteten. Die Männer sollen circa 35 Jahre alt gewesen sein und 'südländisch' aussehen.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall auf der Autobahn 2 machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden und Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl im Ahlener Schwimmbad machen können, sich unter der 02382 965-0 zu melden.

