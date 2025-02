Polizei Münster

POL-MS: Farbschmierereien an mindestens 15 Autos - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende (01.02.-02.02.) mindestens 15 Pkw beschmiert. Der oder die Täter brachten die Schriftzüge "Why" und "Co2" mit weißem Sprühlack auf. Die Fahrzeuge standen unter anderem in den Stadtteilen Schloss, Sentrup, Martini und der Aaseestadt.

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

