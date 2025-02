Polizei Münster

POL-MS: 51-Jähriger im Bahnhofsumfeld bestohlen und leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag (01.02., 17:50 Uhr) einen 51-jährigen Münsteraner auf der Windthorststraße bestohlen und mutmaßlich mit Pfefferspray verletzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben des Geschädigten war er auf der Windthorststraße im Bereich zwischen Berliner Platz und Engelstraße zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs. Vor einer Bäckerei spürte er einen Ruck an seiner Umhängetasche. Als sich der 51-Jährige umdrehte, realisierte er, dass eine männliche Person gerade etwas aus seiner Tasche holte und dass zwei Geldscheine aus seiner Tasche zu Boden fielen. Bei dem Versuch, diese Scheine aufzuheben, schubste eine zweite männliche Person den Münsteraner. Die erste unbekannte Person sprühte ihm mutmaßlich Pfefferspray ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Promenade.

Der Geschädigte beschrieb beide Tatverdächtige als "Nordafrikaner". Der erste Unbekannte soll mit circa 1,50 Metern "auffällig klein" sein, "kurze, schwarze, gekrauste Haare" und "kaputte Zähne" haben. Der zweite Unbekannte soll mit circa 1,70 - 1,80 Metern etwas größer sein. Beide Männer trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

