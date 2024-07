Niederdreisbach (ots) - Am Dienstag, 16.07.2024, 12:35 Uhr fiel einer Streife der Polizei Betzdorf in der Hauptstraße in Niederdreisbach ein Motorroller mit auffällig hoher Geschwindigkeit und ohne Kennzeichen auf. Der Fahrer versuchte zunächst vor der Polizei zu flüchten. Dieser Versuch endete in der Schulstraße, vermutlich wegen eines Defektes. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der ...

mehr