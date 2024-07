POL-PDNR: Fahrer mit Dorgen im Blut erwischt

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 16.07.2024 wurde gegen 15:35 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Roller germeldet. Der 68 jährige Fahrer befuhr die Rodenbacher Straße in Irlich aus Richtung Brunnenstraße kommend in Richtung Apostelstraße. Als er nach links abbiegen wollte verlor er aufgrund seiner Alkoholisierung das Gleichgewicht und fiel in nach links gegen einen geparkten PKW, welcher beschädigt wurde. Der Alkoholtest ...

mehr