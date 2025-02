Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A2 - Vier verletzte Personen

Münster / Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmittag (02.02., 13:12 Uhr) ist es auf der Autobahn 2 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, drei davon schwer.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes den linken Fahrstreifen in Richtung Hannover. Auf Höhe der Anschlussstelle Recklinghausen - Ost verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Mercedes prallte gegen das Auto eines 56-Jährigen, der auf der mittleren Spur unterwegs war, und schleuderte weiter in die Fahrbahnteilung der Anschlussstelle. Dort überschlug sich der Pkw und landete in einer Senke auf dem Dach. Das Fahrzeug des 56-Jährigen geriet aufgrund des Zusammenstoßes ebenfalls ins Schleudern und kollidierte nahezu ungebremst mit der Mittelschutzplanke. Durch herumfliegende Autoteile wurden weitere vier Pkw auf der Gegenfahrbahn beschädigt.

Der 20-jährige Gelsenkirchener und der 56-Jährige aus Herdecke sowie dessen 55-jährige Beifahrerin, die durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen wurde, wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gefahren. Ein 32-Jähriger, dessen Fahrzeug im Gegenverkehr von einem Fahrzeugteil getroffen wurde, verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell