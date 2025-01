Polizei Münster

POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf dem Albersloher Weg in Höhe der Egbert-Snoek-Straße

Münster, Albersloher Weg (ots)

Ein 19-jähriger Drensteinfurter befuhr mit einem schwarzen Mercedes AMG C 43 den Albersloher Weg aus Münster-Gremmendorf kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach Angaben von unbeteiligten Zeugen soll dieser mit dem Mercedes zuvor auf dem Albersloher Weg mit sehr hoher Geschwindigkeit rücksichtslos überholt haben. Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor der Kraftfahrzeugführer in Höhe der Egbert-Snoek-Straße die Kontrolle über den Mercedes. Dieser fuhr dann über den Mittelstreifen in den Gegenverkehr, wo der Mercedes mit zwei weiteren Kraftfahrzeugen, einem BMW und einem VW, kollidierte. Der Beifahrer des Mercedes (ein 17-jähriger Münsteraner) sowie die Beifahrerin eines BMW aus Gelsenkirchen (eine 21-jährige Münsteranerin) wurden dabei eingeklemmt. Beide Personen mussten durch Kräfte der Feuerwehr Münster aus den Kraftfahrzeugen befreit und anschließend schwer verletzt zwei Krankenhäusern in Münster zugeführt werden. Auch der weitere Unfallbeteiligte, ein 52-jähriger Münsteraner, wurde als Fahrer seines VW-Touran leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus in Münster zugeführt.

An allen beteiligten Kraftfahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, weshalb diese später abgeschleppt werden mussten. Beim Überfahren des Mittelstreifens wurden mindestens drei Bäume sowie ein Verkehrszeichen auf dem Albersloher Weg stark beschädigt.

Zur Klärung der genauen Umstände wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Münster eingesetzt.

Aufgrund weiterer Hinweise ergibt sich außerdem der Verdacht, dass sich der Unfallverursacher zuvor mit dem Fahrer eines schwarzen AUDI Q5 mit einem Kennzeichen aus Münster (MS) ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert hat. Zeugen dieses Rennens werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Münster unter der Telefonnummer 0251-275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell