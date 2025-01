Polizei Münster

POL-MS: Wohnungseinbrüche in Hiltrup-Ost - Polizei sucht Zeugen - Hinweis auf Einbruchprävention

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (22.01.) und Montag (27.01.) in vier Einfamilienhäuser in Hiltrup-Ost eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Am Mittwoch zwischen 7:15 Uhr und 19:15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Reihenhaus in der Rubenstraße. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie durch ein Gartentor auf das Grundstück und hebelten eine Terrassentür auf.

Zwischen Mittwoch (7 Uhr) und Montag (14:15 Uhr) drangen Einbrecher in ein Haus am Emil-Nolde-Weg ein. Sie beschädigten eine Terrassentür, durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen das Gebäude durch ein Kellerfenster.

Zwischen Samstag (14:30 Uhr) und Montag (14:30 Uhr) wurde zudem ein weiteres Haus im Emil-Nolde-Weg zum Ziel von Einbrechern. In diesem Fall verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude, indem sie das Küchenfenster aufhebelten. Nachdem sie das Haus durchsucht hatten, verließen sie es durch eine Tür.

Am Sonntag zwischen 17 Uhr und 21:45 Uhr machten sich Unbekannte an einem weiteren Einfamilienhaus am Emil-Nolde-Weg zu schaffen. Mit einem Stein zerstörten sie eine Terrassentür.

Die Ermittlungen zu allen vier Fällen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Interessierte können sich zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail an einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell