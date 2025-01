POL-MS: Frontalzusammenstoß zwischen Pedelecfahrer und Pkw - 20-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots) - Unbekannte Täter sind am späten Sonntagabend (26.01., 23.50 Uhr) in einen Kiosk an der Dieckmannstraße nahe dem Rüschhausweg eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter die Scheibe der Eingangstür des Kiosks ein und verschafften sich Zutritt zum Objekt. Im Inneren suchten die Unbekannten nach ...

