POL-MS: Pkw-Fahrerin und Zeugen nach Verkehrsunfall in Mecklenbeck gesucht

Münster (ots)

Nachdem es am Samstagnachmittag (25.01., 16:25 Uhr) auf der Echelmeyerstraße zu einer Kollision zwischen einem Mini Cooper und einem zweiten Auto gekommen ist, ist die Polizei auf der Suche nach einer unbekannten Autofahrerin und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Am Steuer des Mini Coopers saß ein 68-jähriger Münsteraner. Er befuhr die Echelmeyerstraße von der Mecklenbecker Straße kommend in Richtung Ossenkampstiege. Aus der entgegengesetzten Richtung kam ihm die unbekannte Autofahrerin entgegen. In der bestehenden Fahrbahnverengung der Echelmeyerstraße auf Höhe eines Bildungszentrums kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Pkw. Die unbekannte Autofahrerin entfernte sich anschließend in Richtung Mecklenbecker Straße/ Dingbängerweg.

Nach Angaben des 68-Jährigen soll es sich bei der unbekannten Fahrerin um eine ungefähr 60 Jahre alte Frau mit mittellangem Haar und "westeuropäischem" Erscheinungsbild handeln. Bei ihrem Fahrzeug soll es sich um ein dunkles Auto, möglicherweise ein BMW Cabriolet mit Stoffdach, mit Hammer Kennzeichen handeln.

Die Polizei bittet die Unbekannte sowie mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

