POL-MS: Nach Körperverletzung gegen einen 27-Jährigen - Polizei stellt Tatverdächtige und sucht weitere Zeugen

Münster (ots) - Jugendliche entwenden am Mittwochabend (22.01., ab 17:30 Uhr) ein Fahrzeug von der Eugen-Müller-Straße. Die Polizei hat sie am Donnerstagabend in Coerde gestoppt. Die 24-jährige Münsteranerin bemerkte den Diebstahl ihres Fahrzeuges am Donnerstagmorgen (23.01., 10:20 Uhr) und informierte umgehend die Polizei. Die Beamten leiteten eine Fahndung nach ...

