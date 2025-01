Polizei Münster

POL-MS: Jugendliche entwenden Fahrzeug - Polizeihubschrauber im Einsatz

Münster (ots)

Jugendliche entwenden am Mittwochabend (22.01., ab 17:30 Uhr) ein Fahrzeug von der Eugen-Müller-Straße. Die Polizei hat sie am Donnerstagabend in Coerde gestoppt.

Die 24-jährige Münsteranerin bemerkte den Diebstahl ihres Fahrzeuges am Donnerstagmorgen (23.01., 10:20 Uhr) und informierte umgehend die Polizei. Die Beamten leiteten eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein.

Am Donnerstagabend meldete ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug, welches vermutlich durch Minderjährige geführt wird. Beamte konnten das Fahrzeug auf der Straße Edelbach sichten. Nach dem Stoppen des Fahrzeuges flüchteten insgesamt vier Jugendliche, die im Fahrzeug waren. Der flüchtige Fahrer konnte schwimmend im Kanal gefunden werden. Die Beamten halfen dem 14-Jährigen aus dem Wasser. Rettungskräfte brachte den Flüchtigen zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Ein weiterer Jugendlicher konnte mithilfe des Polizeihubschraubers im Gebüsch am Edelbach gefunden werden.

Durch Zeugenaussagen und Aussagen der Beteiligten konnten insgesamt sechs Beteiligte des Fahrzeugdiebstahls identifiziert werden.

Zwei 15-jährige und zwei 17-jährige Tatverdächtige mit deutscher Staatsbürgerschaft, ein 14-Jähriger mit syrischer Staatsbürgerschaft, sowie ein 14-Jähriger mit deutscher und britischer Staatsbürgerschaft erwarteten nun eine Strafanzeige.

