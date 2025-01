Polizei Münster

POL-MS: 66 km/h zu schnell - Polizei blitzt Raser auf A 31

Münster, Dorsten (ots)

Am Samstagmorgen (18.01., 08:56 Uhr) hat die Autobahnpolizei Münster einen Mann erwischt, der auf der Autobahn 31 nach Toleranzabzug 66 km/h zu schnell unterwegs war.

Zulässig wäre an der Messstelle im Bereich Dorsten, Fahrtrichtung Emden, eine Geschwindigkeit von 100 km/h. Der Fahrer eines Seat beschleunigte sein Fahrzeug hingegen auf 172 km/h. Nach dem Toleranzabzug ergibt dies eine Überschreitung von 66 km/h.

Laut Bußgeldkatalog erwartet den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Sollte der Fahrer in den letzten 12 Monaten einschlägig in Erscheinung getreten sein, kann die Strafe höher ausfallen.

