POL-MS: Recklinghausen/Bottrop/Gelsenkirchen/Münster: 2. Cybercrime-Kongress am 12. März 2025 im Gelsenkirchener Hans-Sachs-Haus

Münster (ots) - Zwei bislang unbekannte Frauen haben bereits am letzten Donnerstag (16.01., 12:00 Uhr) eine 86-jährige Münsteranerin beklaut, nachdem sie ihre Einkäufe in die Wohnung getragen haben. Die Münsteranerin gab an, dass die beiden Frauen ihr nach einem Einkauf ab dem Kolde-Ring Hilfe beim Tragen der Tüten anboten. Sie nahm die Unterstützung an und die ...

