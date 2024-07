Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfällen verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (24.07.2024), gegen 06:30 Uhr, war eine 60-jährige Autofahrerin auf der Saarlandstraße in Richtung Heinigstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Von-Weber-Straße nach rechts abbiegen. Hierbei bemerkte sie eine entgegengesetzt zur erlaubten Fahrtrichtung auf dem Radweg neben der Heinigstraße fahrende 40-Jährige zu spät und stieß im Einmündungsbereich mit ihr zusammen. Die 40-jährige Fahrradfahrerin verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochabend, gegen 17:50 Uhr, kam es an der Einmündung der Lichtenbergerstraße in die Rheinuferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 78-jährigen Autofahrerin und einem 22-jährigen Radfahrer. Die 78-Jährige missachtete beim Abbiegen in die Rheinuferstraße den Vorrang des auf dem Radweg der Lichtenbergerstraße in gleiche Richtung fahrenden 22-Jährigen. Der Radfahrer stürzte, verletzte sich leicht und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

