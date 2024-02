POL-MG: Pilot mit Laserpointer geblendet: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag, 22. Februar, drei Männer nach einem Einbruchsversuch in Bonnenbroich-Geneicken gestellt und vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen hatten zuvor versucht mit einem Auto vom Tatort zu flüchten. Gegen 19.30 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf drei Männer an der Wittelsbacher Straße. Die Beamten hatten das Trio bereits bei der ...

