Polizei Münster

POL-MS: Hauseigentümer stört Einbrecher in Angelmodde - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (23.01., 18:11 Uhr) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Gallitzinstraße eingebrochen und geflüchtet, als der Hauseigentümer sie überraschte. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen haben die unbekannten Täter die Terrassentür eingeschlagen und sind so in das Haus eingestiegen. Als der Eigentümer nach Hause kam und so die Täter störte, ergriffen sie ohne Beute die Flucht und entkamen unerkannt. Nach Angaben des Münsteraners handelte es sich bei den Flüchtigen um mindestens zwei Personen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 -275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell