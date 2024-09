Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Mittwoch, 04.09.2024 parkte die Halterin eines weißen KIA VENGA in der Zeit von 10:40 Uhr bis 11:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Unterer Sehlemet" in Wittlich bei dem dort ansässigen Zahnarzt. Im Anschluss fuhr die Halterin in die Straße "Zur Schweiz" in Wittlich und parkte ihren PKW in der Zeit von 11:40 Uhr bis 13:15 Uhr beim dortigen Seniorenheim.

Durch einen bislang unbekannten PKW wurde der weiße KIA an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt. Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Verkehrsunfall entweder auf dem Parkplatz des Zahnarztes in der Straße "Unterer Sehlemet" oder auf dem Parkplatz des Seniorenheims in der Straße "Zur Schweiz" zugetragen haben muss.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell