POL-NOM: Unberechtigt Zugang verschafft

Northeim (ots) - Einbeck, Marktplatz, Donnerstag, 21.03.2024, 23.30 Uhr bis Freitag, 22.03.2024, 05.55 Uhr EINBECK (Wol) - Spielautomaten geöffnet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, im Zeitraum von 23.30 - 05.55 Uhr, sind unbekannte Personen in eine Gaststätte am Marktplatz in Einbeck eingebrochen. Nachdem die Personen eine Tür gewaltsam aufbrechen konnten, öffneten sie gewaltsam zwei Spielautomaten und entnahmen Bargeld. Die Höhe der Bargeldsumme ist nicht genau ...

mehr