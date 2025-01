Polizei Münster

POL-MS: Drei Versammlungen am Samstag - Teilnehmende demonstrieren friedlich - Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt

Münster (ots)

Bei insgesamt drei Versammlungen haben heute (25.01.) rund 1000 Menschen in drei Versammlungen ihr Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung friedlich wahrgenommen.

Die angezeigten Versammlungen - ein Aufzug sowie zwei Gegenversammlungen - gingen am späten Nachmittag ohne besondere Zwischenfälle zu Ende.

Der Aufzug startete gegen 14:50 Uhr am Servatiiplatz. In der Spitze nahmen entgegen der erwarteten 1000 rund 80 Personen daran teil. Nach einem Rundkurs durch die Innenstadt außerhalb des Promenadenrings im Bereich des Hauptbahnhofs bis hin zum Ludgerikreisel endete der Aufzug gegen 15:50 Uhr wieder am Servatiiplatz. Während des Aufzugs kam es temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Aufzugstrecke.

Eine Gegenversammlung fand im Zeitraum von 14:30Uhr bis 15:50 Uhr auf dem Parkplatz (Busbahnhof) an der Hafenstraße Ecke Friedrich-Ebert-Straße statt. In der Spitze nahmen an dieser Versammlung rund 700 Personen teil.

Eine zweite Gegenversammlung fand im Zeitraum von 15:14 Uhr bis 15:49 Uhr am Ludgeriplatz statt. An dieser Versammlung beteiligten sich in der Spitze rund 250 Personen.

Gegen einen 30-jährigen Mann wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Vermummung gefertigt. Gegen ihn wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Bei einer Versammlung wurde ein Flyer aufgefunden, der entgegen § 8 Landespressegesetz NRW kein Impressum aufwies. Hierzu wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

