POL-DA: Lampertheim: Einbrecher erbeuten Schmuck/Wer kann Hinweise geben?

Nauheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße am Dienstag (03.12.), in der Zeit zwischen 8.00 und 19.45 Uhr, hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in das Innere eingedrungen und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten zwei Laptops und mehrere Sonnenbrillen. Hinweise nimmt das ...

