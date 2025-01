Polizei Münster

POL-MS: Spende als Vorwand - Trickdiebin erbeutet Handtasche in Albachten

Münster (ots)

Eine 75-jährige Frau ist am Samstag (25.01., 16 Uhr) auf einem Supermarktparkplatz an der Dülmener Straße von einer Trickdiebin bestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Unbekannte sprach die Seniorin auf dem Weg zu ihrem Auto an und bat sie, eine Spende für taubstumme Menschen zu leisten. Dazu drückte die Diebin der Dame eine Liste in die Hand, in der sie sich mit einem Spendenbetrag eintragen sollte. Kurz darauf entfernte sich die Trickdiebin, und die Münsteranerin bemerkte den Diebstahl ihrer Handtasche, die sich in ihrem Einkaufswagen befand.

Die Diebin soll etwa 35 bis 45 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Sie soll eine normale Statur und ein Kleid und ein Kleid getragen haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Spendenbetrügern. Sollten Sie Tatverdächtige an Geschäften oder anderen öffentlichen Plätzen bemerken, kontaktieren Sie bitte die Polizei

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell