LPI-J: Betäubungsmittel festgestellt

Jena (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag beschädigten Unbekannte in Camburg einen Pkw. Von dem auf dem Schießplatz abgeparkten Mitsubishi rissen und traten sie Fahrzeugteile ab und verursachten so einen Schaden von mehreren einhundert Euro. Zeugen mit sachdienlichen Angaben werden gebeten, sich bei der PI Saale-Holzland (036428 640) zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

