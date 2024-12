Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Weimar (ots)

Ein unglückliches Wendemanöver führte am Samstagabend gegen 21:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Kleinschwabhausen und Magdala. Ein 60-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Ford die Landstraße aus Richtung Kleinschwabhausen kommend in Richtung Magdala. Aus unbekanntem Grund wollte der ortsunkundige Fahrer auf freier Strecke sein Fahrzeug auf der Straße wenden. Bei der Einleitung des Wendemanövers übersah er einen Pkw Audi, der die Landstraße in selber Richtung befuhr. Trotz Einleitung einer Gefahrenbremsung konnte der 29-jährige Fahrer des Audi eine Kollision mit dem wendenden Pkw Ford nicht verhindern und er stieß frontal in die linke Fahrzeugseite des im Wendevorgang befindlichen Ford. Beide Fahrzeugführer der am Unfall beteiligten Pkw blieben unverletzt, die Beifahrerin (59 Jahre) des Pkw wurde leicht verletzt und musste mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in einem Krankenhaus behandelt werden. Die unfallbeteiligten Pkw wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Die Landstraße musste bis zur Beendigung der Unfallaufnahme und Bergung der beiden verunfallten Fahrzeuge bis ca. 24 Uhr komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell