POL-MS: Auto voll mit mutmaßlich gefälschter Markenware - Fahrer per Haftbefehl gesucht und festgenommen

Münster (ots) - Eine 75-jährige Frau ist am Samstag (25.01., 16 Uhr) auf einem Supermarktparkplatz an der Dülmener Straße von einer Trickdiebin bestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Unbekannte sprach die Seniorin auf dem Weg zu ihrem Auto an und bat sie, eine Spende für taubstumme Menschen zu leisten. Dazu drückte die Diebin der Dame eine Liste in ...

mehr