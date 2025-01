Polizei Münster

POL-MS: Täter flüchten mit PKW nach Einbruch in Gievenbecker Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind am späten Sonntagabend (26.01., 23.50 Uhr) in einen Kiosk an der Dieckmannstraße nahe dem Rüschhausweg eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter die Scheibe der Eingangstür des Kiosks ein und verschafften sich Zutritt zum Objekt. Im Inneren suchten die Unbekannten nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld sowie Zigarettenstangen. Zeugen beobachteten, dass die Diebe in einem dunklen Auto, möglicherweise ein Audi A6, mit abgeklebten Kennzeichen und Markenemblem über den Heekweg in Richtung Rüschhausweg und dann in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

