LPI-G: Großeinsatz der Polizei

Altenburg (ots) - Schmölln: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 30.06.2024 gegen 13:30 Uhr auf der Bundesstraße 7 in der Ortslage Untschen. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW befuhr die Bundesstraße aus Richtung Ronneburg kommend in Richtung Schmölln, überfuhr am Ortseingang eine Verkehrsinsel, überschlug sich und krachte dann gegen eine Leitplanke. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam an der ...

