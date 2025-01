POL-MS: Unfall im Gegenverkehr auf der Aldruper Straße - Zwei Personen verletzt

Münster (ots) - Auf der Piusallee ist es am Dienstag (28.01., 17.10 Uhr) zu einem Unfall zwischen einem 20-jährigen Pedelecfahrer und einem Auto gekommen, bei dem der Zweiradfahrer leicht verletzt worden ist. Der 20-Jährige war auf der Piusallee in Richtung Bohlweg unterwegs und stieß frontal mit einem Pkw zusammen, der in entgegengesetzter Richtung verkehrsbedingt ...

mehr