Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Gebrauchtwagen eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Ein Gebrauchtwagenhändler "Im Haderwald" beklagte am Montagmorgen den Einbruch in eines seiner Ausstellungsfahrzeuge. Aufgrund der Videoüberwachung des Geländes geht der Händler derzeit davon aus, dass sich gegen 3 Uhr unbefugte Personen auf dem Firmengelände aufhielten. Die Täter schlugen die Scheibe eines BMW ein. Im Inneren des Wagens bauten die Langfinger unter anderem das Lenkrad, den Bordcomputer, Tacho sowie das Radio und Navigationssystem aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind Personen oder Fahrzeuge am frühen Montagmorgen in der Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Dieben machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell