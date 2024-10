Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1121) Polizeieinsatz nach Bedrohung mit einer Schusswaffe - Tatverdächtiger festgenommen

Schwabach (ots)

Eine Mitteilung über einen Mann, der sich nach einem Familienstreit mit einer Schusswaffe in seinem Anwesen in Wolkersdorf aufhalten soll, sorgte am Mittwochmittag für einen Polizeieinsatz. Die Einsatzkräfte nahmen einen 47-Jährigen vorläufig fest. Gegen 11:00 Uhr wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken über einen Familienstreit in einem Wohnhaus in der Dietersdorfer Straße informiert. Ein 47-jähriger Mann hatte Familienangehörige mit einer Schusswaffe bedroht. Die Familienangehörigen konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Der 47-Jährige verblieb alleine in dem Wohnhaus.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Schwabach, des USK Mittelfranken und des USK der Bereitschaftspolizei sperrten den Bereich um das betreffende Anwesen weiträumig ab.

Im weiteren Verlauf zogen die Polizisten Einsatzkräfte der Verhandlungsgruppe Nordbayern und des Spezialeinsatzkommandos hinzu.

Noch bevor die Polizeikräfte die Räumlichkeiten betraten, kam der Tatverdächtige gegen 12:30 Uhr aus dem Haus und ließ sich widerstandslos festnehmen. Zur Stunde durchsuchen die Einsatzkräfte das betreffende Anwesen.

Der 47-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten. Da er sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wird er einem Arzt einer Fachklinik zugeführt.

Erstellt durch: Maximilian Semlinger

Polizeipräsidium Mittelfranken