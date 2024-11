Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hochwertige Werkzeuge aus Firmentransporter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Diebstahls aus einem ihrer Transporter meldete sich am Montagmorgen eine Firma aus dem Hertelsbrunnenring bei der Polizei. Laut den Angaben der Mitarbeiter stand der VW Crafter von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, am Straßenrand vor dem Firmengelände. Unbekannte schlugen in diesem Zeitraum ein Seitenfenster des Wagens ein und bedienten sich an der Ladung des Fahrzeugs. Als Beute nahmen die Täter hochwertige Werkzeuge der Firmen Stihl und Makita an sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

