Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungewöhnliche Geräusche rufen Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots)

Wegen mehrerer lauter Knallgeräusche aus dem Bereich einer Schule in der Velmannstraße rief am frühen Montagmorgen ein Anwohner die Polizei. Die Beamten konnten schnell den Grund für den Knall herausfinden: An der Rückseite der Schule war ein Fenster eingeschlagen. Hierdurch gelang es wohl den Tätern, das Gebäude zu betreten und nach "Brauchbarem" zu durchsuchen. Die Langfinger konnten nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Beute machen. Sie hinterließen aber einen Schaden im vierstelligen Bereich. Laut einem Zeugen konnte er sehen, wie die mutmaßlichen Täter in Richtung Pfalz-Center flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen gegen 4:30 Uhr am Montagmorgen in dem genannten Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden. |kfa

