Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkeis: Einbruch - Sexuelle Belästigung - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Parkenden PKW gestreift

Ein Skoda Octavia, der am Montag zwischen 6:30 Uhr und 15:30 Uhr am Straßenrand in der Straße Alte Schmiede geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer gestreift und dabei nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf den unfallflüchtigen nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960 entgegen.

Aalen: Einbruch

Zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 5:30 Uhr, wurde in die Räumlichkeiten der Tourist-Information in der Reichstädter Straße eingebrochen. Der oder die Diebe hebelten die Eingangstür auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Anschließend wurden der gesamte Thekenbereich sowie ein Büroraum durchwühlt und das Inventar in der Räumlichkeit verteilt. Aus einer vorhandenen Kasse wurde vermutlich etwas Bargeld entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Sexuelle Belästigung

Am Montag gegen 14:30 Uhr wurde eine 79-jährige Frau in der Wolfgangstraße von einem Mann angesprochen und verbal sexuell belästigt. Der Mann, der wohl schon mehrfach in dieser Art auffällig wurde, ist etwa 60-65 Jahre alt und etwa 1,70m groß. Er hat eine untersetzte Statur und grau meliertes, etwas welliges Haar. Zudem trug er einen grauen Oberlippenbart. Er sprach hochdeutsch und gab an, dass er Bernd heißen würde. Hinweise auf die bislang unbekannte Person nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell