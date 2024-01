BPOLD-B: Trotz Wiedereinreisesperre erneut eingereist

Berlin - Neukölln (ots) - Am Neujahrsmorgen schlug ein unbekannter Mann einen 33-Jährigen am S-Bahnhof Neukölln mit einer Glasflasche in das Gesicht und verletzte ihn. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Kurz vor 5 Uhr soll ein unbekannter Mann in einer S-Bahn der Linie 41 die Herausgabe eines E-Rollers gefordert haben, welchen ein alleinreisender Mann mit sich ...

mehr