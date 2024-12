Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Zusammenstoß verhindert - Zeugen gesucht

Am frühen Montagabend gegen 17:30 Uhr befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Maulacher Hauptstraße. Auf der Höhe Abzweigung Steinbruch wollte dieser mit seiner Pkw-Anhänger-Kombination auf die L2218 einfahren, dabei übersah dieser einen 69-jährigen Daimler-Fahrer. Dieser musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen, wodurch er von der Fahrbahn nach rechts in eine Wiese abkam. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, an der ein Sachschaden von über hundert Euro entstand. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung setzen.

Sulzbach-Laufen: Streifen im Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Auf der B19 fuhr am Montag gegen 16:45 Uhr eine 42-jährige Opel-Fahrerin ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Gaildorf, als ihr auf der Höhe eines Lebensmitteldiscounters ein Unbekannter mit unsicherer Fahrweise entgegenkam. Ein Streifen konnte durch die Fahrerin jedoch nicht mehr verhindert werden, wodurch die linke hintere Türe, der Kotflügel, sowie die Stoßstange beschädigt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Beim Verursacher soll es sich um einen dunklen BMW mit Crailsheimer Kennzeichen gehandelt haben, welcher nach dem Unfall ohne Anzuhalten seine Fahrt in Fahrtrichtung Aalen fortsetzte. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 95090 in Verbindung zu setzen.

Ilshofen: Unfall mit drei Fahrzeugen

Drei Fahrzeuge fuhren am Montag gegen 17:25 Uhr auf der L2218 hintereinander von Ilshofen in Fahrtrichtung Wolpertshausen. Nach einer langgezogenen Rechtskurve, kurz nach dem Ortsausgang Ilshofen, blieb das Fahrzeug eines Zeugen aufgrund eines Reifenschadens am rechten Fahrbahnrand liegen. Ein dahinter fahrender 49-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies und blieb ordnungsgemäß stehen. Während der Absicherung des Unfallortes kam eine 31-jähriger Skoda-Fahrerin um die Kurve und erkannte aus Unachtsamkeit zu spät, dass der BMW stand. Bei dem Versuch auszuweichen konnte sowohl ein Zusammenstoß mit dem Heck des BMWs als auch ein Streifen, eines entgegenkommenden Skodas, nicht verhindert werden. Die 31-jährige Fahrerin, ihr 40-jähriger Beifahrer sowie der 49-jährige BMW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Durch die Zusammenstöße entstand ein Gesamtsachschaden von rund 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell