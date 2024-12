Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Herlikofen: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde aus einem Opel, der in der Blöckäckerstraße abgestellt war, ein Portemonnaie mit Bargeld und Bankkarte entwendet. Hinweise auf den unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Heuchlingen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag gegen 23:05 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit einem Nissan die Hauptstraße. Hierbei kam sie in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Da die Frau offensichtlich stark betrunken war, sollte sie von den eingetroffenen Polizeibeamten zur anschließenden Blutentnahme in den Streifenwagen verbracht werden. Hiergegen wehrte sie sich massiv. Sie trat und spuckte nach den Beamten und wollte mehrmals aus dem Streifenwagen flüchten. Dies konnte von den Polizisten verhindert werden. Wie sich herausstellte, war die Frau mit rund zwei Promille unterwegs. Am Laternenmast entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Außerdem entstand an einem in der Nähe geparkten Pkw durch umherfliegende Fahrzeugteile ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Fahrzeug der Verursacherin erlitt einen Totalschaden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 72-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr am Montag gegen 17:10 Uhr die Fischergasse und wollte nach rechts in die Remsstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 35-Jährige, die mit einem Ford unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Windschutzscheibe beschädigt

Bei einem BMW, der am Montag zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr auf einem Parkplatz einer Schule in der Straße Unterm Buch abgestellt war, wurde die Windschutzscheibe mit einem Stein beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Aalen: In Gegenverkehr geraten

Eine 83-jährige Lenkerin eines Opel befuhr am Montag gegen 20:30 Uhr den Beschleunigungsstreifen der B19 von der Anschlussstelle Oberkochen in Fahrtrichtung Aalen. Kurz nach dem Einfahren auf die B19 kam die Opel-Lenkerin aus bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 56-jähriger Lenker eines VW Polo erkannte die Situation und versuchte nach rechts auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Aalen: Baggerschaufel entwendet

Zwischen Sonntagabend, 19.30 Uhr und Montagmorgen, 10:30 Uhr, wurde auf einem Feldweg in der Schanzenstraße ein Baggerlöffel entwendet, der sich dort an einem Bagger befand. Der Wert des Baggerlöffels liegt bei etwa 900 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Baggerschaufel nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Von der Rötenbergstraße wollte am Montag um 14:15 Uhr eine 21-jährige Mazda-Lenkerin nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie eine 26-jährige Hyundai-Lenkerin, welche ihrerseits auf der Bahnhofstraße von Wasseralfingen in Richtung Aalen fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Hüttlingen: Anhänger löst sich von PKW

Während der Fahrt löste sich am Montag gegen 13 Uhr ein Anhänger von einem Opel, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Der Anhänger geriet auf die gegenfahrspur und beschädigte dort zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell