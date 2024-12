Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Fahrer nach Unfall schwerverletzt

B90/ Abzweig AS Bad Lobenstein (ots)

Durch einen Unfall am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 90 wurde ein 49-Jähriger schwerverletzt. Der Mann fuhr mit seinem PKW die Bundesstraße in Richtung Bad Lobenstein entlang, als am Abzweig der Anschlussstelle der Autobahn/ Bad Lbs -bisherigen Erkenntnissen zufolge- ein LKW vorgefahren kam. Daraufhin kam es dann zwischen dem PKW-Fahrer sowie einem mutmaßlich unbeteiligten LKW aus dem Gegenverkehr zum Zusammenstoß. Dadurch wurde der 49-Jährige in seinem PKW eingeklemmt und schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Bergungsarbeiten dauern bis in den Nachmittag an, ein Gutachter war zur Klärung des Unfallherganges im Einsatz.

